2020/04/06 | 20:28 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ اصدرت محافظة السليمانية اللجنة العليا لمواجهة فيروس كورونا فيها، اليوم الاثنين، تعميما لجميع دوائرها تضمن عددا من التعليمات والاجراءات الجديدة الخاصة بكيفية مواجهة فيروس كورونا.وجاء في تعميم انه يستمر حظر التجوال بين الوحدات الادارية في حدود محافظة السليمانية وبين المحافظة والمحافظات والوحدات الادارية المستقلة والمحافظات العراقية لغاية العاشر من نيسان الجاري.واستمرار حظر التجوال الكامل من الساعة السادسة مساء لغاية 12 ليلا لغاية العاشر من نيسان الجاري.ومنح التعميم السلطة الكاملة لجميع قائممقامي حدود المحافظة تنفيذ خططها خلال المدة من الساعة 12 ليلا لغاية السادسة مساء وفقا الخصوصيات في حدودهم الادارية لتقديم الخدمات العامة والمستلزمات اليومية للمواطنين وفقا لاجراءات صادق عليها محافظ السليمانية بناء على اساس الاجراءات الصحية.

تتمة..

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (السليمانية تصدر تعليمات جديدة لمواجهة انتشار فيروس كورونا) نشر أولاً على موقع (شفق نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (السليمانية تصدر تعليمات جديدة لمواجهة انتشار فيروس كورونا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (شفق نيوز).