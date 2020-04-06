2020/04/06 | 20:29 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز: بغداد كشف النائب عن كتلة الحكمة النيابية حسن فدعم عن وجود اتفاق على إرسال مرشح جديد بديلاً عن المكلف الى رئيس الجمهورية.وقال فدعم لوكالة الأنباء الرسمية، إن “القوى السياسية اجتمعت يوم أمس في منزل زعيم تحالف الفتح هادي العامري، وبحضور كل من رئيس ائتلاف دولة القانون، ورئيس تيار الحكمة ، وزعيم حركة […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (نائب يكشف كواليس اجتماع القوى الشيعية بشأن اختيار بديل للزرفي) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (نائب يكشف كواليس اجتماع القوى الشيعية بشأن اختيار بديل للزرفي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).