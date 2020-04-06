وزير الصحة يعلن عن تمديد الحظر ليوم 19 نيسان وإعادة تنظيم دوام الموظفين

2020/04/06 | 20:30 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ( المستقلة)… كشف جعفر علاوي وزير الصحة والبيئة رئيس خلية الأزمة الخاصة بمواجهة وباء فيروس كورونا عن وجود توجه بتمديد حظر التجوال الى الـ 19 من نيسان الحالي وإعادة تنظيم دوام الموظفين بنسبة 25%.ونقلت وكالة الانباء العراقية عن علاوي قوله، اليوم الاثنين إن “حظر التجول سيمدد الى يوم 19 من الشهر الجاري مع إعادة تنظيم دوام الموظفين في القطاع […]

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