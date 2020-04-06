الخارجية العراقية تعلق على خبر توزيع مبالغ مالية اثر تداعيات وباء كورونا

2020/04/06 | 20:35 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نفى وزير الخارجية العراقي، محمد علي الحكيم، أن تكون لدى وزارته نية توزيع أي مبالغ مالية على المواطنين العراقيين العالقين في الخارج بسبب تداعيات وباء ...

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