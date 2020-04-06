المجلس الوزاري للاقتصاد يناقش آلية تقديم منحة مالية للمتضررين من الحظر

2020/04/06 | 20:36 - المصدر: السومرية نيوز

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المجلس الوزاري للاقتصاد يناقش آلية تقديم منحة مالية للمتضررين من حظر التجوال

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