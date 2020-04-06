وفيات تركيا بكورونا تقفز لـ649 حالة والإصابات تتجاوز الـ30 الفاً

2020/04/06 | 20:38 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفادت السلطات الصحية التركية، اليوم الاثنين، بتسجيل 75 وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع إجمالي الوفيات في البلاد إلى 649.

وأعلن وزير الصحة التركي فخر الدين قوجة، عن تشخيص 3148 إصابة جديدة بالفيروس، ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى 30.217.

وأضاف في تغريدة على "تويتر" أن سلطات بلاده أجرت 21.400 فحص للكشف عن الإصابة بالفيروس في آخر 24 ساعة.

وكانت دائرة الاتصال للرئاسة التركية أعلنت في وقت سابق عزم وزارة الصحة توزيع كمامات طبية مجانية على المواطنين الذين تتراوح أعمارهم ما بين 20 و65 عاما، وذلك بأمر من الرئيس، رجب طيب أردوغان.

وقبل أيام، صدر مرسوم عن الرئاسة التركية يقضي بإلزام المواطنين، ارتداء الكمامات الطبية في أماكن التجمعات، لمنع انتشار الوباء.

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