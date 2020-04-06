أردوغان يعلن تحويل مطارات كبرى في البلاد إلى مستشفيات

2020/04/06 | 20:39 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعةأعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في تصريح له، اليوم الاثنين، تحويل مطار أتاتورك الدولي وجزء من مطار سنجاق تبه في إسطنبول إلى مستشفيين يشملان نحو ألف غرفة.وبحسب وكالة “الأناضول”، فقد أشار أردوغان إلى أن المطارات ستدخل الخدمة خلال 45 يوما، وأن الولايات التركية بدأت بتوزيع الكمامات على المواطنين مجانا عن طريق الطلب […]

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