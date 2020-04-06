حظر التجوال في الربوة ومحيط الجاحظ وحدائق دمشق… والكمامات إجبارية في حلب

2020/04/06 | 20:41 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أصدرت الحكومة السورية قراراً يقضي بمنع التجوال في مناطق بمحافظة #دمشق، بكافة أيام الأسبوع، حتى إشعار آخر، ضمن الخطوات التي تحاول السلطات اتخاذها للحد من انتشار فيروس #كورونا (كوفيد 19).[…]

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