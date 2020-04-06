في كردستان العراق.. الجبال تحمي أبناء الإقليم من “كورونا”

2020/04/06 | 20:41 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- «في الأزمات تظهر مكامن القوة الحقيقية للأنظمة والمجتمعات، فمثلما لجأت الدول الصناعية إلى استنفار مصانعها لتجاوز محنة #كورونا، ومثلما سعت الأنظمة الانضباطية لتشديد آليات حصار المصابين، فإن أبناء #كردستان لجأوا […]

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