بحجة كورونا… ربطة خبز لكل ٣ أفراد عبر “البطاقة الذكية”

2020/04/06 | 20:41 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت وزارة التجارة الداخلية في الحكومة السورية، أنها بصدد وضع آلية لبيع الخبز عبر “البطاقة الذكية” في إطار الاحتراز كورونا، بواقع ربطة واحدة لكل ٣ أفراد يومياً.وقال معاون الوزير […]

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