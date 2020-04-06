2020/04/06 | 20:42 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ذي قار تعلن تسجيل 7 حالات إصابة جديدة بفايروس كورونا هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع السومرية نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2020/04/06 | 20:42.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع السومرية نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ذي قار تعلن تسجيل 7 حالات إصابة جديدة بفايروس كورونا ) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ذي قار تعلن تسجيل 7 حالات إصابة جديدة بفايروس كورونا ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).