2020/04/06 | 20:42 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قيادة المقر المتقدم في كركوك تنفي احتجاز او معاقبة الجندي الذي اوقف عضوا في البرلمان في احدى نقاط كركوك هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة نينا الإلكتروني بتاريخ: 2020/04/06 | 20:42.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة نينا.

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