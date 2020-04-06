نيسان العراق ، ذكرى الدولة القاتلة والمقتولة !

2020/04/06 | 20:43 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ابراهيم العبادي لا شهر من شهور السنة الصق بذاكرة العراقيين الجماعية كشهر نيسان ،ففي هذا الشهر يستذكر العراقيون صورا متناقضة لتواريخ زائفة واخرى راسخة ، لكنها تذكرهم دائما بنتيجة واحدة ، انه الهدم والانهدام الذي ظل يؤرق هذا الشعب ويشعره بالاحباط الدائم والحسرة والحرمان ، وربما العجز عن اشادة البنيان الذين يحلمون به ،اعني بناء […]

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