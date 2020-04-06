الديوانية تعلن شفاء مصابة بفيروس كورونا

2020/04/06 | 20:43 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز: بغداد اعلنت الناطق باسم خلية أزمة مديرة صحة محافظة الديوانية لمياء الحسناوي عن تماثل مصابة بفيروس كورونا الى الشفاء التام.وقالت الحسناوي في بيان تلقته “العهد نيوز”, ان “المصابة من اهالي مدينة الدغارة وقد اكتسبت الشفاء التام بعد تلقيها العلاج”.

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