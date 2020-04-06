مدير عام بوزارة الصحة لـ”العهد”: لم نفقد السيطرة على وباء كورونا لحد الان في العراق

2020/04/06 | 20:55 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة افاد مدير عام الصحة العامة بوزارة الصحة د.رياض الحلفي، اليوم الاثنين، لم نفقد السيطرة على وباء كورونا لحد الان في العراق وقال الحلفي في حديث متلفز لقناة “العهد الفضائية” انه”لا زالت مستشفياتنا لديها القدرة على استيعاب اعداد الإصابات بفايروس كورونا”.واضاف ، “اذا استمر الالتزام التام من قبل المواطنين والدولة يمكن […]

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