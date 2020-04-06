فرنسا.. مئات الوفيات الجديدة بكورونا وعدد المصابين أكثر من 98 ألفا

2020/04/06 | 20:55 - المصدر: بغداد اليوم

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أعلنت وزارة الصحة الفرنسية عن تسجيل مئات الوفيات الجديدة بفيروس كورونا خلال اليوم الأخير مع ارتفاع عدد الإصابات إلى أكثر...





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