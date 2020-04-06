2020/04/06 | 20:58 - المصدر: سكاي برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ...

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اصابات ايران تتجاوز 60 الف حالة والوفيات تقترب من 4000) نشر أولاً على موقع (سكاي برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (اصابات ايران تتجاوز 60 الف حالة والوفيات تقترب من 4000) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (سكاي برس).