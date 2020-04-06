وزير الصحة: الحظر قد يمتد الى 19 من الشهر الحالي والوضع الصحي جيد

2020/04/06 | 20:58 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشف وزير الصحة والبيئة رئيس خلية الأزمة جعفر صادق علاوي عن وجود توجه بتمديد حظر التجوال وإعادة تنظيم دوام الموظفين.

وقال علاوي في بيان، إن حظر التجول سيمدد الى التاسع عشر من الشهر الجاري مع إعادة تنظيم دوام الموظفين في القطاعين العام والخاص، لافتا الى وجود تخويل من رئاسة الوزراء باستئناف عمل الموظفين بنسبة خمسة وعشرين بالمئة، لان أجهزة الدولة توقفت خلال فترة الحظر.

واستبعد وجود مخاوف على الوضع الصحي في العراق مع تزايد اعداد الإصابات، مؤكدا وجود ادوية ومستشفيات مهيئة، فضلا عن الكوادر الصحة المتهيئة بالكامل، وأن الوضع المالي أفضل من السابق وتم توزيع بعض الأموال على المحافظات.وعن عودة بعض الجالية الى العراق، اوضح وزير الصحة، أن الكوادر الطبية تعمل على تهيئة الأماكن المناسبة للحجر الصحي من اجل العمل على إعادتهم.

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