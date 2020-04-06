سقوط 3 صواريخ نوع كاتيوشا بالقرب من شركة هالبرتون النفطية في البصرة

2020/04/06 | 20:58 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اطلقت القوات الأمنية في محافظة البصرة عملية لملاحقة عناصر خارجة عن القانون أقدمت على إطلاق ثلاثة صواريخ نوع كاتيوشا سقطت بالقرب من موقع شركة هالبرتون النفطية في منطقة البرجسية،

واعلنت خلية الإعلام الأمني العثور على منصة إطلاق الصواريخ في طريق الزبير الشعيبة وبداخلها احد عشر صاروخاً لم تطلق وقد جرى ابطالها وتفكيكها، ولم تسجل اي خسائر تذكر.

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