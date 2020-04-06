تشكيل فريق لإجراء عمليات المسح الميداني في واسط

2020/04/06 | 21:02 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز: بغداد نفذت خلية الازمة في محافظة واسط، اليوم الاثنين، وبالتنسيق مع دائرة صحة المحافظة المسح الميداني في المحافظة.واشارت مدير قسم الصحة العامة سندس اللامي في بيان تلقته “العهد نيوز” الى تشكيل ١٦٢ فريق حيث تم اختيار المناطق وفق معايير عوامل الخطورة في مركز المحافظه واقضيتها.واوضحت اللامي ان المسح الميداني سيشمل فحص […]

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