2020/04/06 | 21:05 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تتجدد دعوات تجار وعاملين في المجالات الصناعية والتجارية بـ #دمشق لاتخاذ إجراءات مختلفة عن تلك التي تتخذها الحكومة، لمواجهة فيروس “#كورونا” المستجد.وطالب عدد منهم، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أن […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (“كورونا” والاقتصاد في سوريا: من يعوّض المتضررين؟) نشر أولاً على موقع (الحل الاخباري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (“كورونا” والاقتصاد في سوريا: من يعوّض المتضررين؟) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحل الاخباري).