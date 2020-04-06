2020/04/06 | 21:06 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد "الاتحاد الوطني الكردستاني" الاثنين، ان المرشح المكلف عدنان الزرفي لايلقى حظوظا بتمريره داخل قبة البرلمان لوجود فيتو عليه ورفض من قبل 6 كتل شيعية...

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الاتحاد الوطني الكردستاني: الزرفي لايلقى حظوظا بتمريره في البرلمان) نشر أولاً على موقع (قناة العالم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الاتحاد الوطني الكردستاني: الزرفي لايلقى حظوظا بتمريره في البرلمان) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة العالم).