2020/04/06 | 21:07 - المصدر: كردستان 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عدد وفيات كورونا في أمريكا يتجاوز عشرة آلاف

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