ذي قار توضح طبيعة الإصابات السبع بكورونا التي سجلتها اليوم

2020/04/06 | 21:08 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغدادأعلن مدير عام دائرة صحة ذي قار، عبد الحسين الجابري، مساء اليوم الاثنين، أن نتائج الفحص المختبري لمختبر الصحة العامة في بغداد اثبتت سبع إصابات بفيروس كورونا.وقال الجابري في بيان تلقت "كلكامش برس" نسخة منه، إن "ستة من المصابين هم من أفراد عائلة الشخص المصاب مؤخرا في منطقة الثورة في مدينة الناصرية ومن الملامسين له، والإصابة السابعة هي لامرأة تبلغ من العمر 47 عاما من سكنة مدينة الناصرية ايضاً".وأضاف ان "الملاكات الطبية العاملة في ردهات العزل تعمل وبشكل مستمر على تقديم خدمات الرعاية الصحية الأولية لجميع المصابين حتى اكتسابهم الشفاء التام".

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