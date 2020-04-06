البنك الدولي: 80% من طلاب العالم لا يذهبون إلى المدارس

2020/04/06 | 21:08 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ متابعةأعلن البنك الدولي، اليوم الاثنين، ان 80% من طلاب العالم لا يذهبون إلى المدارس بسبب انتشار كورونا.قال البنك الدولي إن "80% من طلاب العالم لا يذهبون إلى المدارس بسبب انتشار فيروس كورونا، الذي تحول إلى وباء عالمي"، بحسب وكالة "سبوتنيك".وأضاف أن "أزمة كورونا، أدت إلى آثار مدمرة على التعليم في العالم، مشيرا إلى أن نحو 80% من التلاميذ لا يذهبون إلى المدارس بسبب انتشار الفيروس، وما تبعه من إجراءات حظر التجول والإغلاق الكامل، الذي فرضته بعض دول العالم".وتجاوز عدد المصابين بفيروس كورونا، مليون و288 ألف مصاب، بينهم أكثر من 70 ألف حالة وفاة، بينما تعافى أكثر من 272 ألف شخص.وكانت بداية ظهور الفيروس في الصين، في نهاية كانون الأول الماضي، التي أصبحت تحتل المركز السادس عالميا بأكثر من 81 ألف إصابة.وتأتي الولايات المتحدة الأمريكية في المركز الأول عالميا بعدما أصبح عدد المصابين فيها أكثر من 336 ألف مصاب ونحو 10 آلاف حالة وفاة، تليها إسبانيا في المرتبة الثانية بـ135 ألف مصاب وأكثر من 13 ألف حالة وفاة، ثم إيطاليا في المرتبة الثالثة بأكثر من 128 ألف إصابة، ونحو 16 ألف حالة وفاة، وفقا لإحصائيات اليوم الاثنين.

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