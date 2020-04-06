بالوثيقة.. قرارات جديدة تخص المواد الغذائية والطبية المستوردة

2020/04/06 | 21:08 - المصدر: السومرية نيوز

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صدرت وثيقة من اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية بشأن مواجهة وباء كورونا قرارا عن رسوم الاعتمام والكمرك الخاص بالمواد الغذائية والطبية المستوردة.

وفي ادناه نسخة من الوثيقة:

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