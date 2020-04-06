دهوك تقرر تخفيف حظر التجوال نسبياً اعتباراً من غد الثلاثاء

2020/04/06 | 21:11 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- دهوك قررت إدارة محافظة دهوك، اليوم الإثنين، تخفيف حظر التجوال نسبياً اعتباراً من يوم غد الثلاثاء، ماعدا العجلات.وذكرت الإدارة في بيان تلقت “العهد نيوز” نسخة منه، أنه “بعد فرض الحظر العام والشامل لحركة السيارات والمارة والاسواق لمدة 48 ساعة والتي انتهت في الساعة 12 ظهر اليوم، و تم تمديدها لغاية الساعة 12 […]

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