نائب يؤكد وجود اتفاق على إرسال مرشح جديد لرئيس الجمهورية بدلاً عن الزرفي

2020/04/06 | 21:12 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد_أين} كشف النائب عن كتلة الحكمة النيابية حسن فدعم عن وجود اتفاق على إرسال مرشح جديد بديلاً عن المكلف الى رئيس الجمهورية.وقال فدعم لوكالة الأنباء العراقية : إن”القوى السياسية اجتمعت يوم أمس في منزل زعيم تحالف الفتح هادي العامري، وبحضور كل من رئيس ائتلاف دولة القانون، ورئيس تيار الحكمة ، وزعيم حركة عطاء وبعض الشخصيات الشيعية الأخرى، وجرى خلال الاجتماع مناقشة تكليف الزرفي لرئاسة الوزراء”.وأضاف أن”الاجتماع تمخض عن الاتفاق على اختيار مصطفى الكاظمي كبديل عن رئيس الوزراء المكلف عدنان الزرفي وإبلاغ رئيس الجمهورية بكتاب رسمي”.وأضاف أن “جميع القوى الشيعية،بما فيها النصر وسائرون، قد اتفقت على إيجاد بديل عن الزرفي وابلاغ رئيس الجمهورية بذلك”، مؤكداً “نحن الآن أمام ثلاثة خيارات، إما انتظار انتهاء مدة تكليف الزرفي، أو رفض البرلمان عقد جلسة استثنائية أو يقدم الزرفي اعتذاره عن التكليف”.

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