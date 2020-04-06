الكهرباء تدافع على تعيينات الأجور والعقود في دوائرها ببيان شديد اللهجة

2020/04/06 | 21:12 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد-اين] دافعت وزارة الكهرباء، اليوم الاثنين، على تعيينات الأجور والعقود في دوائرها، كرد على انتقادات طالت هذه التعيينات.

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