2020/04/06 | 21:44 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- جمعت المغنية الأميركية الشهيرة ليدي غاغا ومنظمة "غلوبال سيتيزين" 35 مليون دولار لمكافحة فيروس كورونا، وسيدشن الطرفان برنامجا تلفزيونيا خاصا يضم بول ماكارتني وستيفي ووندر وبيلي إيليش لمحاربة الوباء الذي يواصل انتشاره. وقالت غاغا، الاثنين، إن المال جمع في سبعة أيام وسيتم تقديمه إلى منظمة الصحة العالمية.

وأعلنت نجمة البوب ومنظمة غلوبال سيتيزين عن برنامج "عالم واحد: معا في المنزل"، وهو حدث تلفزيوني يهدف لمكافحة الفيروس سيبث في الـ18 من أبريل في الساعة الثامنة مساء بتوقيت الساحل الشرقي الأميركي.

وتنقل شبكات أميركية هي ABC وNBC وABC وCBS وآي هارت ميديا وبيل ميدياK الحدث مباشرة. وأوضحت غاغا في مؤتمر صحفي "نريد إلقاء الضوء على خطورة هذه الحركة التاريخية الثقافية غير المسبوقة..



ونريد الاحتفاء بقوة الروح الإنسانية وتشجيعها". البرنامج التلفزيوني الخاص الذي يستمر لعدة ساعات وسيبث مباشرة أيضا على يوتيوب وآبل وفيسبوك وإنستغرام وتويتر ومنصات أخرى، سيتضمن ظهورا خاصا لإلتون جون وديفيد بيكهام وجون ليجند وإيدي فيدر وكيري واشنطن وكريس مارتن من كولدبلاي، وليزو، وجيه بالفين، وأندريا بوتشيللي، ومالوما.

وسيشارك أيضا إدريس ألبا وزوجته سابرينا، اللذان أصيبا بالفيروس، في البرنامج الخاص. وأوضحت غاغا أنها تخطط لجمع مزيد من المال وشرحت أن البرنامج التلفزيوني ليس جمعا للتبرعات "نحوا محافظكم بعيدا..



واجلسوا واستمتعوا بالبرنامج الذي تستحقونه جميعا". وسيقدم ستيفن كولبرت وجيمي فالون وجيمي كيميل البرنامج الذي سيلقي الضوء أيضا على أولئك المصابين بالفيروس ويحتفي بالعاملين في قطاع الرعاية الصحية على الخطوط الأمامية. ومن المشاركين أيضا في البرنامج الخاص بيلي جو آرمسترونغ من غرين داي، ولانغ لانغ، وكايسي ماسغريفز، وآلانيس موريسيت، وبريانكا تشوبرا جوناس، وشاروخان، وكيث آوربان، وبورنا بوي، وفينياس المنتج وشقيق إيليش.

وبالنسبة لمعظم الناس، يتسبب الفيروس في أعراض متوسطة كالحمى والسعال وتزول الأعراض خلال أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع.



وبالنسبة لآخرين على رأسهم كبار السن وذوو الأمراض المزمنة، فقد يسبب أمراضا أكثر خطورة كالالتهاب الرئوي الحاد والوفاة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الوفيات في إيطاليا تعاود الارتفاع بسبب كورونا) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الوفيات في إيطاليا تعاود الارتفاع بسبب كورونا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).