أول محافظة عراقية تعلن خلوها من فيروس كورونا

2020/04/06 | 21:45 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز: بغداد اعلنت محافظة واسط، اليوم الاثنين، خلوها من المصابين بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).وقال المحافظ، محمد المياحي، في بيان تلقته “العهد نيوز”، “نعلن شفاء اخر مصاب في محافظة واسط”.واضاف “المحافظة خالية الان من الاصابات، ونوصي الاهالي الكرام بمساعدتنا والالتزام بقرارات خلية الازمة للحفاظ على سلامة المحافظة لحين اكمال المسح الشامل الذي تقوم […]

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