بشفاء اخر مصاب من سكانها.. محافظة عراقية تعلن خلوها من كورونا

2020/04/06 | 21:46 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- واسطاعلنت محافظة واسط، اليوم الاثنين، خلوها من المصابين بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).وقال المحافظ، محمد المياحي، في بيان صحفي تلقت “العهد نيوز” نسخة منه، “نعلن شفاء اخر مصاب في محافظة واسط”.واضاف “المحافظة خالية الان من الاصابات، ونوصي الاهالي الكرام بمساعدتنا والالتزام بقرارات خلية الازمة للحفاظ على سلامة المحافظة لحين اكمال المسح الشامل الذي تقوم […]

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