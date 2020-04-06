بالوثيقة.. اللجنة العليا للصحة تتخذ حزمة جديدة من القرارات

2020/04/06 | 21:47 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اصدرت اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية، حزمة جديدة من القرارات للوقاية من فيروس كورونا المستجد.

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