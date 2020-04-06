ديالى: تسجيل اصابة جديدة بفيروس كورونا

2020/04/06 | 21:50 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- ديالىاعلنت خلية الازمة في محافظة ديالى، اليوم الاثنين، عن تسجيل اصابة جديدة بفيروس كورونا.وذكرت الخلية في بيان صحفي تلقت “العهد نيوز” نسخة منه، انه” تم استلام نتائج ١٩ حالة مشتبه بها وتم تسجيل اصابة واحدة ملامسة في بلدروز لشاب يبلغ من العمر ٣٢ عاماً”.واضافت ان” ١٨ حالة الباقية جميعها سالبة”./انتهى7

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