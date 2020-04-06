الشرطة المجتمعية توزع المساعدات الغذائية على عمال “المساطر” والنظافة ببغداد

2020/04/06 | 21:54 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز: بغداد شرعت مفارز الشرطة المجتمعية في دائرة العلاقات والإعلام لوزارة الداخلية بالتعاون مع إحدى الناشطات المدنيات بتوزيع السلال الغذائية على عمال الأجور اليومية والمعروفين ب (عمال المساطر) أو عمال البناء الذين توقفت أعمالهم بسبب فرض حظر التجوال الوقائي للحد من تفشي فيروس كورونا.وذكر إعلام الشرطة المجتمعية في بيان تلقته “العهد نيوز” أنه […]

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