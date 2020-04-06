روسيا تعلن ابتكار طريقة علاج الالتهاب الرئوي الناجم عن كورونا

2020/04/06 | 21:57 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعةأعلنت الوكالة الطبية البيولوجية الفدرالية الروسية عن ابتكار طريقة علاج الالتهاب الرئوي الحاد الناجم عن فيروس كورونا.وجاء في بيان للوكالة الفدرالية، اليوم الاثنين، أن العلاج مبني على استخدام سداسي الببتيد الاصطناعي “دالارغين”، وهو من مستقبلات أشباه الأفيونيات.وأشارت نتائج اختبار المادة على الحيوانات إلى أن استخدامها سمح بزيادة نسبة النجاة، حيث نجا ما بين […]

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