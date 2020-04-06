بشفاء اخر مصاب من سكانها.. محافظة عراقية تعلن خلوها من كورونا

2020/04/06 | 21:57 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- واسط

اعلنت محافظة واسط، اليوم الاثنين (6 نيسان 2020)، خلوها من المصابين بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)...





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