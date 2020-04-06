2020/04/06 | 21:57 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد اليوم- كردستان

اصدرت اللجنة العليا لمكافحة تفشي فيروس كورونا في اقليم كردستان، اليوم الاثنين، 6 قرارات جديدة بش...





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( اللجنة العليا لمكافحة كورونا في كردستان تصدر 6 قرارات جديدة بشأن مكافحة الفيروس) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( اللجنة العليا لمكافحة كورونا في كردستان تصدر 6 قرارات جديدة بشأن مكافحة الفيروس) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).