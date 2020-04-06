ايزيديات نازحات في مخيم جم مشكو، يبادرن بعمل الكمامات وتوزيعها مجانا على النازحين

2020/04/06 | 22:00 - المصدر: ايزيدي 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايزيدي 24 – ذياب غانم في الوقت الذي تقف الكثير من نساء العالم مكتوفي الايدي، نساء نازحات يساهمن ويساعدن مخيمات النازحين باقليم كردستان, شمال العراق في مواجهة خطر فيروس كورونا المستجد.“خالدة داود”، ايزيدية تقطن مخيم جم مشكو للنازحين تبلغ 25 عاماً، بادرت هي وثلاثة من اصدقائها بعمل الكمامات للنازحين بشكل طوعي، وذلك كمساعدة و …

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