النقل تعلن أصلاح جسر (سعد) الغارق في منطقة الزريجي بالبصرة

2020/04/06 | 22:06 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

اعلنت وزارة النقل العراق، الشركة العامة لموانئ العراق، اليوم الاثنين ، أنتشال جسر سعد الغارق في منطقة الزريجي شمال البصرة الذي غرق قبل أسبوع بسبب سرعة الرياح القوية لإعادته الى الخدمة .

وذكر اعلام الوزارة في بيان تلقته "الغد برس"، انه "كانت هذه المبادرة أستجابة لمناشدات عدة اطلقها أهالي منطقة الزريجي بقضاء الدير لعدة جهات حيث تمت المباشرة بالعمل بتوجيه مباشر من وزير النقل عبدالله لعيبي بضرورة أنتشال الجسر وأصلاحه لإعادته إلى وضعيته السابقة لمساعدة أهالي المنطقة التي عانت كثيرآ خلال الأيام الماضية".

واوضحت الوزارة، بحسب البيان، انه "اكمل قسم الانقاذ البحري كافة أستعدادته فقد تم وضع الرافعة العملاقة GROVE بقدرة 150 طن على الجنيبة أبا ذر وتوجهت إلى منطقة الزريجي كخطوة أولى لتباشر بأنتشال جسر سعد كمبادرة، تبنتها الوزارة عبر موانئ العراق التي تكفلت بأصلاحه وأعادته للخدمة تلبية لنداء الأهالي".

وتابع البيان ان "من جانب آخر تم إنزال قطع الحفارة فلسطين والمنتشلة سابقاً في مكان خاص للغوارق في ميناء خور الزبير ، والعمل مستمر على تمرير أسلاك الرفع تحت الباخرة سجى الغارقة في ميناء خور الزبير لغرض انتشالها وتعويمها بواسطة الرافعة العملاقة أبا ذر لتنظيف المياه منها خدمة للمواطن البصري".

يذكر أن موانئ العراق بملاكاتها وكوادرها مستمرة بالعمل رغم الظروف التي يمر بها البلاد من وباء كورونا وحظر للتجوال حيث ساهمت بصيانه عدد من الجسور على شط العرب بواسطة الرافعات البحرية وتقديم الدعم والإسناد بإنشاء ونصب الجسور في البصرة الفيحاء والمحافظات الأخرى.

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