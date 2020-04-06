2020/04/06 | 22:07 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- ذي قارأكد مصدر في الحشد الشعبي، اليوم الاثنين بأن الحشد ، يستعد لتزويد محافظة ذي قار بمستشفى ميداني جديد خاص بالحجر الصحي بالمصابين بفايروس كورونا، فيما أكد بأن التجهيز سيكون قريبا جدا.وذكر المصدر لـ”العهد نيوز”، بأن “الحشد الشعبي سيزود المحافظة قريبا جدا بمستشفى ميداني سعة 50 سرير خاص بالحجر الطبي للمصابين بفايروس كورونا […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (خاص لـ”العهد نيوز”.. الحشد الشعبي يستعد لتزويد ذي قار بمستشفى ميداني سعة 50 سرير) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (خاص لـ”العهد نيوز”.. الحشد الشعبي يستعد لتزويد ذي قار بمستشفى ميداني سعة 50 سرير) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).