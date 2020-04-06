نائب عراقي للعالم: امريكا فقدت السيطرة على حماية قواعدها

2020/04/06 | 22:08 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد النائب في البرلمان العراقي عن كتلة صادقون عدي عواد ان انسحاب القوات الامريكية من قواعدها في العراق جاء نتيجة فقدانها السيطرة وعدم قدرتها على حماي...

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