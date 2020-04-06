حكيمة لعلا - يوميات الحجر الصحي (11) وجها لوجه

2020/04/06 | 22:10 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #حكيمة_لعلا سؤال يطرح نفسه بحدة، كيف يعيش المجتمع المغربي، ليس فقط جائحة الكورونا، ولكن كذلك مواجهته للفقدان، أو الموت بسبب فيروس الكورونا؟ كيف يدبر المغاربة حدادهم؟ كيف يدبرون عزاءهم؟ كيف سيتم العبور من طقس الحياة إلى طقس الموت ومن طقس الموت إلى طقس الحياة بدون القيام بكل الممارسات الثقافية والدينية والاجتماعية الخاصة بالموت؟ إن كنا نتحدث عن التغيير الذي من الممكن حدوثه أثناء وبعد فيروس الكورونا، فأو......

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