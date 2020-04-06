القبض على تاجر تلاعب بأسعار البيض في بابل

2020/04/06 | 22:11 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغدادأعلنت قيادة شرطة بابل، مساء اليوم الاثنين، عن إلقاء القبض على تاجر لقيامه برفع أسعار بيع بيض المائدة في المحافظة.وقالت القيادة في بيان، تلقت "كلكامش برس" نسخة منه، ان "مفارز مشتركة من الامن الوطني ومكافحة الجريمة المنظمة وجهاز المخابرات، وعلى اثر تسجيل عدة بلاغات، تمكنت من القاء القبض على تاجر متهم ببيع بيض المائدة بثمن باهض مخالفا للتسعيرة المقررة مستغلًا حظر التجوال والظروف الراهنة للبلد".وأضافت ان "الوصولات التي تم ضبطها تأكد تورط المتهم بالجريمة من خلال احتكار المادة وبيع كميات منها بأسعار مرتفعة الى محافظة بغداد".وأكدت انه "تمت احالة المتهم الى الجهة المختصة لغرض استكمال الاجراءات القانونية بحقه".

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