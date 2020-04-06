العراق ينتشل جسر غرق قبل اسبوع

2020/04/06 | 22:13 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة النقل، الشركة العامة لموانئ العراق، الاثنين، انتشال جسر سعد الغارق في منطقة الزريجي شمال البصرة الذي غرق قبل أسبوع بسبب سرعة الرياح القوية لإعادته الى الخدمة.وذكرت الوزارة في بيان تلقت “العهد نيوز” نسخة منه، ان “هذه المبادرة كانت استجابة لمناشدات عدة اطلقها أهالي منطقة الزريجي بقضاء الدير لعدة جهات حيث تمت المباشرة […]

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