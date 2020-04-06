المياحي يعلن خلو واسط من كورونا بشفاء آخر إصابة

2020/04/06 | 22:14 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [واسط-اين]اعلن محافظ واسط، محمد جميل المياحي، خلو المحافظة من اي اصابة بفيروس كورونا.

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