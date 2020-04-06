حكومة الكويت تقرر عزل منقطتين بالكامل لتفشي كورونا

2020/04/06 | 22:14 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [متابعة-اين]أعلن وزير الداخلية الكويتي، أن مجلس الوزراء قرر عزل منقطتي جليب الشيوخ والمهبولة عزلا كليا بسبب التفشي الكبير لفيروس كورونا.

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