وسكونسن ترجئ موعد الانتخابات التمهيدية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تخطط نيويورك لدفن ضحايا وباء كورونا الفيروسي بشكل جماعي مؤقتا في حديقة، بسبب المعاناة التي تواجهها المدينة في التعامل مع العدد المتصاعد لجثث الموتى، وذلك وفقا لمشرع محلي رغم التراجع المرصود لعدد الوفيات في الولاية لأول مرة.

وصباح الاثنين شارك عضو مجلس مدينة نيويورك مارك ليفين تفاصيل الخطة على وسائل التواصل الاجتماعي، محذرا من أن مكتب كبير المدراء الطبيين بالمدينة "يتعامل الآن مع أزمة تعادل أزمة 11 سبتمبر".

This tweet has gotten a lot of attention.



So I want to clarify: the is a contingency NYC is preparing for BUT if the death rate drops enough it will not be necessary.



https://t.co/6wLO8qWtML— Mark D.



Levine (@MarkLevineNYC) April 6, 2020

وقال ليفين إن عمليات "الدفن المدمجة مؤقتا" ستتم على الأرجح في حديقة، عبر حفر خنادق فيها يسع الواحد منها لعشرة نعوش توضع في صف واحد، على حد قوله.

وبلغ عدد الإصابات بفيروس كورونا في الولايات المتحدة حتى ظهر الاثنين، أكثر من 356414 بينما بلغ عدد الوفيات نحو 10490 حالة بينها 4758 حالة وفاة في نيويورك وحدها.

ومدد حاكم نيويورك أندرو كومو الاثنين الإغلاق الشامل في الولاية التي تعد بؤرة لتفشي المرض في الولايات المتحدة، وذلك رغم تراجع الوفيات في الولاية لأول مرة.وقال كومو إن معدل الوفيات الناجمة عن كوفيد-19 في نيويورك "ثابت" منذ يومين، لكنه أعلن تمديد إغلاق المدارس والأعمال التجارية غير الأساسية حتى 29 أبريل، مشددا على أن "الوقت الحالي غير مناسب للتراخي".

وأظهر تنبؤ تحليلي أن الوفيات والإصابات بفيروس كورونا في الولايات المتحدة ستبلغ ذروتها في 16 أبريل.



وتوقع التقرير حينها موت 2644 شخصا في يوم واحد.وحذر التقييم الذي أعده معهد القياسات والتقييم الصحي التابع لجامعة واشنطن من أن 100 ألف شخص سوف يموتون بحلول 4 أغسطس.

وكان الرئيس دونالد ترامب أكثر تشاؤما حين وضع عدد القتلى بين 100 و200 ألف.



لكنه عاد الاثنين وتحدث عن "بداية نور في نهاية النفق" بعد انخفاض الوفيات في نيويورك.

