يسع الواحد منها لعشرة نعوش.. قبور مؤقتة لوفيات نيويورك بكورونا

2020/04/06 | 22:15 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بسبب المخاوف من فيروس كورونا المستجد، أعلن حاكم ولاية وسكونسن توني إفرز، الاثنين، إرجاء تنظيم الانتخابات التمهيدية للحزب الديمقراطي التي كان مقررا عقدها الثلاثاء.

وقال إفرز إن المضي قدما في عملية التصويت، سيعرض العاملين في مراكز الاقتراع والناخبين لخطر الإصابة بكوفيد-19، وتابع أنه لم يستطع "بضمير حي الوقوف متفرجا وعمل فعل أي شيء".

وجاء قرار إرجاء الانتخابات على شكل أمر تنفيذي أصدره حاكم الولاية، في وقت كانت تجري الاستعدادات لعقدها وسط انتقادات واسعة وترايد أعداد المصابين بفيروس كورونا المستجد.

وتدفع الخطوة التصويت المباشر إلى التاسع من يونيو، وتوجه برلمان الولاية إلى عقد جلسة استثنائية الثلاثاء لبحث الموعد الجديد للاقتراع.

وصرح الحاكم في مؤتمر صحفي "خلاصة القول هو أن عندي التزام بالحفاظ على سلامة الناس، ولهذا السبب وقعت الأمر التنفيذي اليوم".

قرار إفرز يأتي بعد أيام على رفض برلمان الولاية الذي يشكل الجمهوريون غالبية فيه، الموافقة على اقتراح بمنع التصويت المباشر.

وسجلت في وسكونسن 2320 إصابة بكوفيد-19 حتى صباح الاثنين، و75 وفاة.



ووصل عدد الإصابات في الولايات المتحدة إلى 347003 فيما تخطت الوفيات 10335 حالة.

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