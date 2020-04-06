نيويورك تايمز: خمسة أسباب جعلت وفيات كورونا أقل في ألمانيا

2020/04/06 | 22:16 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة يس عراق: نشرت صحيفة «نيويورك تايمز» الأمريكية تقريرًا لكاترين بنهولد، مديرة مكتب الصحيفة في العاصمة الألمانية برلين، تناولت فيه أسباب انخفاض معدل الوفيات الناجمة عن الإصابة بفيروس كورونا المستجد في ألمانيا، التي شهدت إصابة أكثر من 92 ألف شخص، بينما كانت النسبة المئوية للوَفَيَات منخفضة انخفاضًا ملحوظًا، مقارنةً بتلك الموجودة في العديد من البلاد […]

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